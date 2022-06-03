Синоптик пообещала комфортную для прогулок погоду на выходных в Москве

В выходные в Москве и области ожидается комфортная для прогулок погода, однако в воскресенье возможны дожди. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду в выходные будет определять область повышенного атмосферного давления, в субботу существенных осадков не ожидается, но ночь будет прохладнее, чем в пятницу, — температура воздуха будет порядка +10… +17, а днем — +19… +23 градусов. В воскресенье возможен временный дождь, ночью также будет +10… +12 градусов, а днем чуть пониже за счет облачности — около +19… +21. В целом погода соответствует климатическим нормам и очень комфортна для прогулок», — рассказала специалист.

Ранее в пятницу на Москву обрушился ливень с грозой, сильным ветром и туманом. О плохой погоде в городе 3 июня предупреждали в ГУ МЧС России по столице. Отмечалось, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне россиян ждет преимущественно теплая погода. При этом во многих регионах возможно превышение температурной нормы.