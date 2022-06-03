Нарколог Брюн назвал наименее вредный в летний сезон алкогольный напиток

Алкогольные напитки в любое время года вредят организму, так как этанол одинаково негативно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему. Летом воздействие алкоголя на организм усугубляется жарой. Однако сухое белое вино, разбавленное водой с лимоном, — наименее пагубный вариант из возможных, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Чем больше мы выпиваем алкоголя, тем больше вреда наносим своему организму. А что касается дополнительных различных составляющих — вина, пива, крепких напитков, то наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят всякие микроэлементы, поэтому еще и восполнения солевого баланса», — рассказал он «РИА Новости».

Брюн напомнил о распространенном убеждении, будто бокал вина за обедом приносит пользу. Он провел параллель между понятием «польза» и «лекарство» и пояснил: лекарства, которые лечат организм и приносят пользу, принимаются дозами, равными чайной или столовой ложке 1–2 раза в сутки. Но вино пить чайными ложками никто не будет, поэтому говорить о полезности алкоголя не стоит.

Еще одним мифом нарколог назвал утверждение, будто холодный алкоголь медленнее всасывается и от него меньше вреда. Когда напиток нагреется до 36 градусов, он станет обычным ядовитым веществом, уточнил он.

«Это чисто органолептическое удовольствие — холодный напиток в жару воспринимается нашей ротовой полостью, вкусовыми сосочками, как сейчас любят говорить в рекламе, как более приятный», — объяснил врач.

29 мая врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, как вред здоровью от употребления алкогольных напитков усиливают сладкие закуски. Такой же эффект бывает от еды с большим количеством специй и усилителей вкуса.

31 мая психолог Ольга Саломатова объяснила, как детская психологическая травма может привести к алкогольной зависимости во взрослом возрасте. Она привела в пример мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, который на приеме у психолога рассказал о своей детской травме. Когда ему было семь лет, его родители развелись, однако мать сказала сыну, что отец умер.