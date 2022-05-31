Психолог рассказала о взаимосвязи детских психотравм и алкогольной зависимости

Детская психологическая травма может привести к алкогольной зависимости во взрослом возрасте. Об этом во вторник, 31 мая, рассказала психолог Ольга Саломатова «Газете.Ru».

«Непроработанные травмы глубоко влияют на формирование личности человека и часто являются скрытой причиной алкоголизма», — пояснила психолог.

Она привела в пример мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, который на приеме у психолога рассказал о своей детской травме. В возрасте семи лет у него развелись родители, однако мать сказала сыну, что отец умер.

«Дети очень чувствительны к отношениям родителей, поэтому развод часто оборачивается травмой для всех членов семьи. Мать, сообщив сыну, что отец якобы умер, усугубила и без того негативные переживания ребенка по поводу развода. Когда открылась правда, подросток испытал еще одну травму, что привело к увлечению алкоголем», — рассказала Саломатова.

Психолог пояснила, что часть травмирующих событий происходит с детьми не по воле родителей, например, смерть близкого человека или стихийное бедствие. Другие же могут случаться при непосредственном участии взрослых (развод, конфликт в семье, предательство).

По ее словам, если родитель испытывает трудности, и у него не получается разговаривать с ребенком на болезненную тему, то лучше своевременно обратиться за помощью к психологу.

5 мая врач-нарколог Вероника Готлиб заявила, что в случае если родители постоянно покупают ребенку с его малых лет детское шампанское или имитирующую алкоголь газированную воду в соответствующих бутылках, в будущем у него может развиться алкоголизм. По ее словам, родители закрепят в детском сознании мнение, что по-настоящему веселый отдых без алкоголя невозможен.