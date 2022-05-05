Нарколог заявила о способности детского шампанского спровоцировать тягу к спиртному

В случае если родители постоянно покупают ребенку с его малых лет детское шампанское или имитирующую алкоголь газированную воду в соответствующих бутылках, в будущем у него может развиться алкоголизм. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила врач-нарколог Вероника Готлиб.

По ее словам, родители закрепят в детском сознании мнение, что по-настоящему веселый отдых без алкоголя невозможен. Если не показать альтернативы, то такой стереотип впоследствии может поспособствовать тяге к бутылке.

«Так у маленького человека еще задолго до того возраста, как он впервые задумается, чтобы попробовать спиртное, сложится стереотип, что праздник без алкоголя — это не праздник, а времяпрепровождение», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Вместо этого с детства нужно показывать плюсы других видов досуга и прививать понимание опасности алкогольной зависимости в легкой и понятной форме, чтобы избежать нотаций и не заставлять ребенка скучать, считает врач.

10 апреля главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности, которую в себе таят горячие алкогольные напитки.

Так, они могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Как подчеркнул эксперт, после употребления горячего алкоголя опьянение наступает гораздо быстрее, потому что из-за высокой температуры происходит расширение сосудов и алкоголь быстро всасывается.

Ранее, 26 марта, врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с «Известиями» назвала наименее пагубный для организма алкогольный напиток. По ее словам, вино, особенно красное, обладает полезными свойствами. Оно содержит в себе большое количество антиоксидантов, в том числе ресвератрол, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.