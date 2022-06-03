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В Совбезе РФ предупредили об ответных мерах на обстрел территории России из РСЗО США

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Россия нанесет ответные удары по центрам принятия решений на Украине, если та использует полученные от США ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности для обстрела российских территорий. Об этом 2 июня предупредил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Совершенно очевидно, что если, не дай Бог, эти виды оружия (реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. — Ред.) будут применены против российских территорий, у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — цитирует Медведева портал UrduPoint.

Посол США на Украине Бриджит Бринк до этого заявляла, что дистанцию применения ракетных комплексов HIMARS будет украинская сторона, США же не будут вмешиваться в этот процесс, дополняет «Газета.Ru».

1 июня президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон предоставит Украине новую военную помощь, которая включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В Москве к поставкам американских РСЗО Киеву отнеслись негативно. 2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

В тот же день глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что у Запада и России есть разногласия по поводу того, какие территории считать российскими. Он напомнил, что США не признают Крым частью РФ, а также независимость ДНР и ЛНР. Соответственно, работа систем по целям в Донбассе, с официальной американской точки зрения, вполне может считаться допустимой.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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