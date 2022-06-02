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Следователи обнаружили в Рубежном диверсионную «летопись» боевиков Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следователи Следственного комитета России (СК РФ) в одной из квартир в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли книгу с описанием диверсионной деятельности Центра национального сопротивления Украины. Кадры с места обыска появились в четверг, 2 июня, в распоряжении «Известий».

Изучив своеобразную диверсионную «летопись», следователи выяснили, что проведенные в текущем году акции были направлены на мирное население Украины. В книге даны рекомендации, как действовать сотрудникам транспортной, медицинской сфер, рабочим на различных предприятиях.

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Примечательно, что обложка книги оформлена на украинском языке при том, что весь текст написан по-русски. Есть предположение, что это переведенные с английского языка материалы.

Также следователи зафиксировали признаки военных преступлений со стороны боевиков Украины.

Ранее в этот день СК РФ начал проверку в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и боевика националистической группировки «Азов» (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела) на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих.

Днем ранее, 1 июня, председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. Он добавил, что речь идет о наемниках, прибывших из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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