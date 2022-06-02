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СК проверяет причастность сотрудников СБУ и боевика «Азова» к покушению на военных РФ

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет РФ начал проверку в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и боевика националистической группировки «Азов» (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела) на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих. Об этом сообщили в четверг, 2 июня, в пресс-службе СК РФ.

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Следователи продолжают расследование уголовного дела о посягательстве путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на жизнь не менее восьми военных РФ. Сведения о причастных к совершенному преступлению предоставила также ФСБ РФ.

«Среди них — сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему также заочно предъявлено обвинение», — уточняется в сообщении ведомства.

Посохова планируют объявить в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Помимо него следственным путем проверяется причастность к совершению данного преступления бойца группировки «Азов» Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного, добавили в СК.

14 апреля сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ по фактам пыток российских военнослужащих бойцами ВСУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 127, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание).

6 апреля в Минобороны РФ заявили, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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