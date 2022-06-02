Военный эксперт оценил слова Зеленского о занятых Россией 20% Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского не стоят выеденного яйца, заявил в четверг, 2 июня, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день украинский лидер заявил, что под контролем России сейчас находится 20% украинской территории. Также он подчеркнул, что у Киева якобы имеется потенциал для переломного момента.

«Никакого потенциала для переломного момента у Зеленского и его армии нет и быть не может. Она отступает везде и всюду, солдаты сдаются в плен, а другие отказываются воевать, потому что они не обеспечены бронежилетами, касками и продуктами питания. Все его заявления не стоят выеденного яйца», — выразил мнение эксперт.

По его словам, армия Вооруженных сил Украины понимает ситуацию, однако она неоднородна. Так, среди военнослужащих есть боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», которые «идеологически готовы воевать до последнего, так как понимают, что у них руки по локоть в крови».

Днем ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко уведомил о контроле более 70% территории Северодонецка силами ЛНР и России, а взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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