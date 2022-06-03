Учетная степень: мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов

В России активизировались мошенники, вскрывающие личные кабинеты сотовых абонентов , рассказали «Известиям» источники, близкие к операторам связи. В компаниях заявили, что знают о такой схеме. По словам собеседников издания, в конце апреля такие случаи были крайне редкими, а сейчас счет идет на сотни инцидентов в неделю. Злоумышленники вымогают данные для входа в личные кабинеты, представляясь сотрудниками операторов — доступ к ним позволяет переадресовывать входящие звонки на телефоны третьих лиц. Таким образом аферисты получают доступ к банковским счетам жертв, аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, предупредили связисты. Эксперты отметили, что атака на мобильных абонентов — возрождение забытой мошеннической схемы, которая была распространена несколько лет назад. Злоумышленники стали снова ее использовать, так как появившиеся позже приемы дискредитировали и исчерпали себя, считают специалисты.

Кабинетные мошенники

Об активизации мошенников, взламывающих личные кабинеты сотовых абонентов, «Известиям» рассказали источники, близкие к двум операторам . По словам одного из них, до конца апреля такие инциденты были единичными, а теперь еженедельно счет им идет на сотни.

— Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора . Они указывают различные причины звонка: предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты, — перечислил один из собеседников «Известий». — Цель этих действий — войти в мобильный личный кабинет абонента . Для этого у жертвы запрашивают необходимое для входа SMS-подтверждение , которое приходит на номер абонента.

В личном кабинете злоумышленники настраивают переадресацию SMS либо звонков с номера жертвы на свой — это позволяет им получать аутентификационные сообщения для подтверждения разного рода операций , пояснил собеседник «Известий». Например, мошенники могут вывести средства с банковских карт абонента или оформить на него кредит , предупредил собеседник «Известий».

Учётная степень Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Более того, зачастую аферисты вынуждают жертву самостоятельно подключать услугу переадресации вызовов или SMS со своих мобильных устройств, добавил источник редакции. Для этого в ходе разговора злоумышленники просят набрать USSD-команду и номер, на который будут перенаправлены звонки и сообщения .

— Нам известно о таком способе мошеннических действий, — подтвердили в пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»). — Хотелось бы подчеркнуть, что представители оператора связи никогда не запрашивают коды и другую конфиденциальную информацию для доступа в личный кабинет .

Об этом же напомнила представитель Tele2 Дарья Колесникова.

— Если у клиента запрашивают такие данные, следует немедленно прервать диалог . Рекомендуем связаться со службой поддержки оператора или проверить информацию по интересующей услуге на сайте, — посоветовала она.

В «Мегафоне» жалоб на такого рода правонарушения не получали, утверждает его директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергей Хренов. В личном кабинете оператора внедрены защитные механизмы, которые не позволяют переадресовывать SMS-сообщения с кодами подтверждений от банков, заверил он.

— Мы рекомендуем абонентам никому не сообщать любые пароли и завершать разговор при первом же подозрении на мошенничество. Также абоненты могут сообщать о подобных звонках в call-центр или оставить жалобу на сайте, чтобы специалисты заблокировали эти номера, — отметил Сергей Хренов.

«Известия» направили запрос в МВД.

Учётная степень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Повторение пройденного

Источники «Известий» назвали взлом личных кабинетов абонентов новым видом мошенничества. Однако сами операторы и участники рынка информационной безопасности утверждают, что речь идет не об инновации, а о возрождении старой разновидности фрода, действовавшей несколько лет назад — абоненты уже успели забыть про нее.

Звонки под видом сотрудников операторов связи были распространены еще до появления приема со звонками от якобы работников банков, рассказали в МТС. Представитель компании добавил, что на сети оператора действует антифродовая система, которая пресекает подобные действия. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать мошеннические звонки и оперативно блокировать их, утверждает он.

Схема с личными кабинетами — это одна из классических «легенд» злоумышленников, возвращение к ней можно связать со снижением эффективности других схем , сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Важно оставаться бдительными, не передавать никому конфиденциальные данные, подчеркнул он. Эксперт согласился с рекомендациями операторов: если звонящие говорят очень убедительно, то стоит положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона организации. По словам Сергея Голованова, в целом в апреле и мае количество звонков от аферистов по сравнению с мартом существенно увеличилось .

— В эти месяцы мы видим периодические всплески и падения, в среднем активность телефонных мошенников уже вышла примерно на уровень февраля, — утверждает Сергей Голованов.

Учётная степень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в конце марта – начале апреля 2022 года доля пользователей в России, которым поступали звонки с подозрением на мошенничество, вновь стала постепенно расти и достигла 4,9%, сообщали в «Лаборатории Касперского». Ранее, в конце февраля, наблюдалось снижение этого показателя, по предварительным данным, — до 3,8%. Для сравнения: в декабре 2021 года он держался в среднем на отметке 10–11% в зависимости от недели, отмечали в компании.

Как ранее сообщали в МВД, в январе–ноябре 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в РФ составил 45 млрд рублей. Сумма ущерба от одного инцидента варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов, зафиксированный максимум — 25 млн рублей, отмечал замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.