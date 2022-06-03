 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Германии выступил за вступление Украины в ЕС без скидок
Мир
Президент Байден поддержал расширение НАТО с учетом интересов всех союзников блока
Мир
В Греции заявили о нежелании США остановить конфликт вокруг Украины
Мир
В США заявили о желании сохранить ограничения на ядерный арсенал РФ
Политика
В Совбезе РФ предупредили об ответных мерах на обстрел территории России из РСЗО США
Общество
Прокуратура проконтролирует проверку ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе
Мир
Силы ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого
Мир
В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество
Интернет
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE
Мир
Посол США заявил о самостоятельном решении ВСУ о дальности ударов РСЗО
Мир
Дело Медведчука передали в суд, политику грозит до 15 лет лишения свободы
/

Учетная степень: мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов

Как обезопасить себя и не попасться на уловку злоумышленников
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России активизировались мошенники, вскрывающие личные кабинеты сотовых абонентов, рассказали «Известиям» источники, близкие к операторам связи. В компаниях заявили, что знают о такой схеме. По словам собеседников издания, в конце апреля такие случаи были крайне редкими, а сейчас счет идет на сотни инцидентов в неделю. Злоумышленники вымогают данные для входа в личные кабинеты, представляясь сотрудниками операторов — доступ к ним позволяет переадресовывать входящие звонки на телефоны третьих лиц. Таким образом аферисты получают доступ к банковским счетам жертв, аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, предупредили связисты. Эксперты отметили, что атака на мобильных абонентов — возрождение забытой мошеннической схемы, которая была распространена несколько лет назад. Злоумышленники стали снова ее использовать, так как появившиеся позже приемы дискредитировали и исчерпали себя, считают специалисты.

Угон по SMS: мошенники грозят утерей переписок из Telegram
Кому интересны ваши чаты и почему не надо открывать ссылки от незнакомцев

Кабинетные мошенники

Об активизации мошенников, взламывающих личные кабинеты сотовых абонентов, «Известиям» рассказали источники, близкие к двум операторам. По словам одного из них, до конца апреля такие инциденты были единичными, а теперь еженедельно счет им идет на сотни.

— Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка: предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты, — перечислил один из собеседников «Известий». — Цель этих действий — войти в мобильный личный кабинет абонента. Для этого у жертвы запрашивают необходимое для входа SMS-подтверждение, которое приходит на номер абонента.

В личном кабинете злоумышленники настраивают переадресацию SMS либо звонков с номера жертвы на свой — это позволяет им получать аутентификационные сообщения для подтверждения разного рода операций, пояснил собеседник «Известий». Например, мошенники могут вывести средства с банковских карт абонента или оформить на него кредит, предупредил собеседник «Известий».

Учётная степень
звонок
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Более того, зачастую аферисты вынуждают жертву самостоятельно подключать услугу переадресации вызовов или SMS со своих мобильных устройств, добавил источник редакции. Для этого в ходе разговора злоумышленники просят набрать USSD-команду и номер, на который будут перенаправлены звонки и сообщения.

Отборный номер: в России появилась общая система блокировки спама
Как абоненты смогут уменьшить количество нежелательной рекламы

— Нам известно о таком способе мошеннических действий, — подтвердили в пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»). — Хотелось бы подчеркнуть, что представители оператора связи никогда не запрашивают коды и другую конфиденциальную информацию для доступа в личный кабинет.

Об этом же напомнила представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Если у клиента запрашивают такие данные, следует немедленно прервать диалог. Рекомендуем связаться со службой поддержки оператора или проверить информацию по интересующей услуге на сайте, — посоветовала она.

В «Мегафоне» жалоб на такого рода правонарушения не получали, утверждает его директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергей Хренов. В личном кабинете оператора внедрены защитные механизмы, которые не позволяют переадресовывать SMS-сообщения с кодами подтверждений от банков, заверил он.

— Мы рекомендуем абонентам никому не сообщать любые пароли и завершать разговор при первом же подозрении на мошенничество. Также абоненты могут сообщать о подобных звонках в call-центр или оставить жалобу на сайте, чтобы специалисты заблокировали эти номера, — отметил Сергей Хренов.

«Известия» направили запрос в МВД.

Учётная степень
абоненты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Фикция по вызову: мошенники стали использовать для подмены номера россиян
Почему эксперты считают новый метод проявлением кибервойны и чем он опасен

Повторение пройденного

Источники «Известий» назвали взлом личных кабинетов абонентов новым видом мошенничества. Однако сами операторы и участники рынка информационной безопасности утверждают, что речь идет не об инновации, а о возрождении старой разновидности фрода, действовавшей несколько лет назад — абоненты уже успели забыть про нее.

Звонки под видом сотрудников операторов связи были распространены еще до появления приема со звонками от якобы работников банков, рассказали в МТС. Представитель компании добавил, что на сети оператора действует антифродовая система, которая пресекает подобные действия. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать мошеннические звонки и оперативно блокировать их, утверждает он.

Схема с личными кабинетами — это одна из классических «легенд» злоумышленников, возвращение к ней можно связать со снижением эффективности других схем, сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Важно оставаться бдительными, не передавать никому конфиденциальные данные, подчеркнул он. Эксперт согласился с рекомендациями операторов: если звонящие говорят очень убедительно, то стоит положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона организации. По словам Сергея Голованова, в целом в апреле и мае количество звонков от аферистов по сравнению с мартом существенно увеличилось.

— В эти месяцы мы видим периодические всплески и падения, в среднем активность телефонных мошенников уже вышла примерно на уровень февраля, — утверждает Сергей Голованов.

Учётная степень
команда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Тревожный звоночек: телефонные мошенники обновили сценарий
Чем опасна новая схема злоумышленников, похищающих деньги со счетов россиян

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в конце марта – начале апреля 2022 года доля пользователей в России, которым поступали звонки с подозрением на мошенничество, вновь стала постепенно расти и достигла 4,9%, сообщали в «Лаборатории Касперского». Ранее, в конце февраля, наблюдалось снижение этого показателя, по предварительным данным, — до 3,8%. Для сравнения: в декабре 2021 года он держался в среднем на отметке 10–11% в зависимости от недели, отмечали в компании.

Как ранее сообщали в МВД, в январе–ноябре 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в РФ составил 45 млрд рублей. Сумма ущерба от одного инцидента варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов, зафиксированный максимум — 25 млн рублей, отмечал замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Очевидно, взяться за старое преступников заставила дискредитация более современных и широко известных схем телефонного мошенничества, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Всевозможные «сотрудники банков» и «сотрудники полиции» уже набили оскомину — граждане достаточно информированы о рисках, связанных с общением с ними, отметил эксперт. В условиях, когда привычные методы перестают работать, возвращение к старым подзабытым уловкам вполне логично, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022