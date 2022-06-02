Финансист предрек США экономический «ураган» после выборов в Конгресс

Реальный экономический «ураган» в США вероятен после возможного провала демократов на выборах в Конгресс США этой осенью, к которому приведут, в свою очередь, проблемы в разнице между доходами и расходами у американского населения. Об этом заявил «Известиям» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в четверг, 2 июня.

Ранее в этот же день глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон заявил на финансовой конференции в Нью-Йорке, что сейчас условия для американского бизнеса кажутся хорошими, но на самом деле скоро экономику США накроет «ураган», к которому надо готовиться. Он рассказал, что запасов у жителей страны в критической ситуации хватит только на полгода, а после этого начнутся экономические трудности.

«Скорее всего, проблемы в разнице между доходами и расходами у населения США совпадут с выборами в Конгресс, которые должны пройти в ноябре 2022 года. С множащейся вероятностью, выборы закончатся провалом демократов. За пару месяцев до этого может быть некоторое затишье, но после — реальный «ураган» в экономике вполне вероятен. Нужно будет смотреть ближе к осени», — сказал Переславский.

Когда цены на продукты дорожают ежемесячно чуть ли не двузначный процент, а стоимость бензина в стране растет за год более чем на 50% и при этом постоянно обновляет исторические рекорды, это сигнализирует, что с экономикой государства происходит что-то нехорошее, о чем и говорит глава J.P. Morgan, отметил экономист.

«Вертолетные» деньги были вброшены на фондовый рынок, потребление росло в 2021 году и граждане не понимали, что новых запасов товаров и продуктов после пандемии не так уж много, неурожай того года поднял цены на еду, а восстановление экономик стран мира повлекло за собой рост стоимости энергоносителей. Это если вынести за скобки абсурдное решение ЕС перейти на рыночную стоимость газа», — указал эксперт.

По его словам, де-факто в США уже началась рецессия, но пока что финансовые СМИ стараются об этом не говорить, концентрируясь на сиюминутных отскоках вверх рынка.

«Вертолетные деньги» — крайняя форма монетарного стимулирования, когда центробанк страны, в данном случае Федрезерв США, печатал купюры и раздавал их потребителям. Термин ввел экономист Милтон Фридман в 1969 году, сравнив прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием банкнот с вертолета.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на продукты питания и бензин в перспективе маловероятно. Причиной он указал кризис вокруг Украины.

В Соединенных Штатах Америки наблюдается резкий рост цен на продукты питания и на топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила, что бензин подорожал до исторических максимумов и составил $4,622 за один галлон (3,785 л). При этом год назад в стране это топливо стоило $3,046 за галлон.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам политика, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.