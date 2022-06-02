Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
0
Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция сменила послов в Швеции и Финляндии, соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает издание Timeturk со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства.

Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО
За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды

Отмечается, что Эрдоган назначил новых послов в 25 странах, в том числе были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.

Новым послом в Финляндии назначен Дениз Чакар. Ранее он занимал пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре. Послом в Швеции стал Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он напомнил, что Турция открыто выступает против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации — Рабочей партии Курдистана — и ее ответвлений.

30 мая Эрдоган заявил, что позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Он пояснил, что Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022