Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

Турция сменила послов в Швеции и Финляндии, соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает издание Timeturk со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства.

Отмечается, что Эрдоган назначил новых послов в 25 странах, в том числе были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.

Новым послом в Финляндии назначен Дениз Чакар. Ранее он занимал пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре. Послом в Швеции стал Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он напомнил, что Турция открыто выступает против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации — Рабочей партии Курдистана — и ее ответвлений.

30 мая Эрдоган заявил, что позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Он пояснил, что Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.