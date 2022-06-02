В Белом доме признали, что США проводят кибероперации против России

Нежелание Вашингтона вступать в прямую конфронтацию с Москвой не входит в противоречие с проводимыми США «наступательными» кибероперациями в поддержку Украины. С таким заявлением выступила в среду, 1 июня, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим это таким образом», — отметила пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Трансляцию вела The Washington Post.

Ранее в этот день глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне рассказал, что хакеры США провели несколько «наступательных операций» в поддержку Украины. По его словам, все мероприятия проводились в соответствии с законом.

The Washington Post 12 мая сообщила, что администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. Указывалось, что для того, чтобы снизить напряженность, было принято решение ввести ограничение на передачу отдельных данных Киеву.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. По ее словам, поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России, а Киев якобы смог укрепить переговорные позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».