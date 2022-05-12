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США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

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Фото: depositphotos.com
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Администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает The Washington Post.

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«Официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские бенефициары используют военную технику и разведку. Это может спровоцировать Кремль на ответные действия против Соединенных Штатов и их союзников и усилить угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами», — говорится в публикации.

Для того, чтобы снизить напряженность, было принято решение ввести ограничение на передачу отдельных данных Киеву. В частности, под запрет попадает информация, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. Также в эту категорию входят сведения о стратегических объектах РФ за пределами Украины.

Что касается разведданных о позиционировании военных формирований ВС России, они будут предоставляться в поддержку оборонных усилий Киева без указаний об использовании информации. В издании подчеркивают, что Вашингтон стремится сохранить нейтральную позицию, однако не препятствует принятию Украиной самостоятельных решений в условиях конфликта.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные.

Ранее, 5 мая, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

В ЦРУ уже раскритиковали утечку в СМИ о том, что Штаты помогают Украине с разведкой.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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