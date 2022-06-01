В АНБ рассказали о «наступательных кампаниях» США в поддержку Украины

Армейские хакеры США провели несколько «наступательных операций» в поддержку Украины. Об этом в среду, 1 июня, заявил глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне.

«Мы провели полный спектр операций: наступательные, оборонительные и информационные», — заявил Накасоне в интервью Sky News, не уточнив, против кого были направлены данные операции.

По его словам, все мероприятия проводились в соответствии с законом.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. По его словам, любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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