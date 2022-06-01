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Белый дом пояснил слова Байдена относительно уступок в виде территорий Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ken Cedeno
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Президент США Джо Байден в своей статье не намекал на возможность уступок со стороны Украины в виде части территорий в процессе переговоров с Россией. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

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Ей задали вопрос о том, осознанно ли Байден не упомянул в статье «международно признанные границы Украины», когда говорил о поддержке этой страны, и не является ли это сигналом Киеву уступить часть своей территории.

«Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», — пояснила Жан-Пьер.

31 мая Байден опубликовал статью в газете The New York Times, где рассказал о целях США в конфликте вокруг страны. Он указал, что США добиваются «превращения Украины в демократическое государство, способное обеспечить защиту своих территорий».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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