Украина сообщила о потере 35% ВВП страны и 200 заводов

Украина потеряла 35% ВВП страны и 200 заводов в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 1 июня сообщил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

Он также отметил, что Украину за прошедшие несколько месяцев покинули 5 млн человек, столько же и внутренне перемещенных лиц.

По словам Ермака, прямые убытки для страны уже превышают $600 млрд.

Ранее замминистра экономики Украины Игорь Дядура спрогнозировал, что к концу года потери ВВП страны составят около 50%.

При этом 20 апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

В тот же день Украина запросила у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что потребует максимальных объемов бюджетных средств.

21 апреля МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».