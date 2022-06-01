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Путин назвал «экстраординарной ситуацией» события в сфере обеспечения безопасности

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Alexei Nikolsky
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Президент РФ Владимир Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.

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Сами эти страны мало выиграют от своего решения

«Проблем у страны много, но их много всегда, ничего здесь необычного на самом деле не происходит. Хотя то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, это, конечно, экстраординарная ситуация», — сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

Глава российского государства также подчеркнул, что есть и важные фундаментальные вещи, которые проходят. А есть и такие, которыми необходимо «заниматься, несмотря ни на что и постоянно».

17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

Вопрос безопасности России возрос также и на фоне заявления Финляндии и Швеции вступить в НАТО. 18 мая страны подали заявки на вступление в альянс. Так, Песков отмечал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности России.

9 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО. Однако результата они не принесли: 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они отказали России в гарантиях безопасности.

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