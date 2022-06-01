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Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановскому

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Фото: ТАСС/Бел ТА/Сергей Холодилин
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Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ряда оппозиционеров, в том числе Сергея Тихановского — мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом 1 июня сообщили в Telegram-канале суда.

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Уточняется, что оставлен без изменения приговор Гомельского областного суда Тихановскому, экс-кандидату в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу, оператору YouTube-проекта Тихановского Артему Сакову, модератору соцсетей проекта Тихановского Дмитрию Попову, блогеру Владимиру Цыгановичу и администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику.

В декабре 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Тогда его адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

По данным следствия, Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Отмечалось, что блогер через YouTube и Telegram открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

Протестные акции оппозиции, переросшие в массовые беспорядки, состоялись в Белоруссии после прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко.

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