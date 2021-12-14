Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор

Судебный приговор мужу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергею Тихановскому будет обжалован. Об этом 14 декабря сообщил его адвокат Виктор Мацкевич.

«Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Отмечалось, что блогер через YouTube и Telegram открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании.

Тихановского задержали в конце мая 2020 года на пикете по сбору подписей в поддержку жены, а затем арестовали. Президентом был избран действующий глава государства Александр Лукашенко, однако оппозиция сочла победителем Светлану Тихановскую, которая позднее уехала за границу.