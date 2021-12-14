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Блогера Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в Белоруссии

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Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в СИЗО приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом 14 декабря сообщает БелТА.

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Суд счел доказанным, что обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Тихановский через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов. Всего по уголовному делу были проведены более 70 экспертиз.

Кроме того, в мае 2020 года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая председателю комиссии. Также в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие. Оно сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти.

С учетом того что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей (около 102 млн руб), имущество и денежные средства обвиняемых арестованы.

Тихановский обвинялся по ч.1 ст.293 («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»), ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»), ч. 1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса Белоруссии.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В мае того же года блогера и сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали. После прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

Проигравшая Лукашенко Светлана Тихановская уехала за границу. В мае 2021 года дело Тихановского поступило в Верховный суд Белоруссии.

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