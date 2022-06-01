Военный обозреватель оценил эффективность немецких систем ПВО IRIS-T

IRIS-T считается наиболее современной западной системой противовоздушной обороны, однако к ее реальной эффективности есть вопросы. Об этом в среду, 1 июня, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

«Формально, IRIS-T считается наиболее современной западной системой ПВО. В настоящее время существует две модификации этой зенитной ракетной системы. Модификация ближней дальности способна поражать цели на расстоянии до 25 км, а модификация средней дальности работает по воздушным целям на расстоянии до 40 км», — отметил он.

По сути, эта система занимает промежуточное положением между российскими «Торами» и «Бук-М3», указал Рамм. Однако, несмотря на восхищенные заявления иностранных специалистов, к реальной эффективности этой ЗРС есть вопросы, добавил военный обозреватель.

К примеру, он рассказал, что в основе IRIS-T лежит переделанная ракета «воздух-воздух», а не специально разработанный зенитный боеприпас, поэтому нет гарантии, что IRIS-T справится с маловысотными маневренными целями.

«Также на этой ЗРС достаточно оригинально выполнена система прицеливания и наведения. Свой полет ракета корректирует по сигналу GPS, а уже непосредственно рядом с целью включается инфракрасная головка самонаведения. Поэтому есть подозрения, что для боеприпасов IRIS-T серьезной проблемой могут стать системы радиоэлектронной борьбы, а также пассивные ловушки», — заключил Рамм.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил, что ФРГ решила поставить Украине системы ПВО IRIS-T. По словам главы правительства Германии, это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает страна.

28 мая стало известно, что за последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

11 мая Германия сообщила, что отправит на Украину современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Предполагалось, что поставки их будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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