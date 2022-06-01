Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Военный обозреватель оценил эффективность немецких систем ПВО IRIS-T

Военный обозреватель Рамм рассказал о недостатках систем IRIS-T, которые ФРГ решили поставить Украине
0
Фото: ТАСС/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IRIS-T считается наиболее современной западной системой противовоздушной обороны, однако к ее реальной эффективности есть вопросы. Об этом в среду, 1 июня, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

«Формально, IRIS-T считается наиболее современной западной системой ПВО. В настоящее время существует две модификации этой зенитной ракетной системы. Модификация ближней дальности способна поражать цели на расстоянии до 25 км, а модификация средней дальности работает по воздушным целям на расстоянии до 40 км», — отметил он.

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

По сути, эта система занимает промежуточное положением между российскими «Торами» и «Бук-М3», указал Рамм. Однако, несмотря на восхищенные заявления иностранных специалистов, к реальной эффективности этой ЗРС есть вопросы, добавил военный обозреватель.

К примеру, он рассказал, что в основе IRIS-T лежит переделанная ракета «воздух-воздух», а не специально разработанный зенитный боеприпас, поэтому нет гарантии, что IRIS-T справится с маловысотными маневренными целями.

«Также на этой ЗРС достаточно оригинально выполнена система прицеливания и наведения. Свой полет ракета корректирует по сигналу GPS, а уже непосредственно рядом с целью включается инфракрасная головка самонаведения. Поэтому есть подозрения, что для боеприпасов IRIS-T серьезной проблемой могут стать системы радиоэлектронной борьбы, а также пассивные ловушки», — заключил Рамм.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил, что ФРГ решила поставить Украине системы ПВО IRIS-T. По словам главы правительства Германии, это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает страна.

28 мая стало известно, что за последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

11 мая Германия сообщила, что отправит на Украину современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Предполагалось, что поставки их будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022