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OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях
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Фото: Global Look press/Frank Hoermann / Sven Simon
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Австрийская нефтегазовая компания OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме. Об этом в среду, 1 июня, сообщил официальный представитель австрийского концерна ТАСС.

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«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — сказал он, отвечая на вопросы, был ли осуществлен платеж за газ по новой схеме и прошел ли он без затруднений.

При этом 27 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российский «Газпром» потеряет подземное газохранилище «Хайдах» в Зальцбурге в Австрии, если не будет его использовать.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что в Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа. Отмечалось, что газовые хранилища Австрии заполнены сегодня лишь на 20%, что является самым низким показателем в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80% от общего.

29 апреля сообщалось, что OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять голубое топливо с европейского рынка сжиженного природного газа.

23 марта Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России по защите Донбасса.

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