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Российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе Донецка
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Российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе Донецка

Минобороны РФ: российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе Донецка
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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в районе Донецка и вертолет Ми-8 около Харькова. Об этом в среду, 1 июня, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сказал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что также сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов и две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» над рядом районов.

Днем ранее российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области. Также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка в ДНР.

24 мая российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска ДНР. В тот же день российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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