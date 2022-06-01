Стоимость российского газа для Молдавии снизится на $40

Цена российского газа для Молдавии в июне снизится с $920 до $880 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил 1 июля председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за 1 тыс. куб. м с учетом теплотворной способности», — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед российским «Газпромом».

Накануне сообщалось, что в Молдавии с 1 июня на 30% повысится тариф на газ для конечных потребителей. Цены утвердили на основе расчетов, которые предоставила компания «Молдовагаз». Так, тариф повысится с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) за 1 куб. м газа, включая НДС (8%). В тариф включена закупочная цена в $620 за 1 тыс. куб. м.

25 мая министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Молдавия заинтересована в пересмотре контракта с российской компанией «Газпром» по вопросу оплаты газа. Он отметил, что страна предпочла бы стабильный тариф в целях избежания проблем со своевременной оплатой голубого топлива.

23 мая также стало известно, что правительство Молдавии помогло газораспределительной компании «Молдовагаз» расплатиться за российский газ в мае, купив у нее резервный объем голубого топлива. Глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу отметил, что «дочка» «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему своевременной оплаты за газ.

Ранее, 27 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.