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В Молдавии с 1 июня тариф на газ повысят еще на 30%

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Молдавии с 1 июня на 30%повысится тариф на газ для конечных потребителей. Такое решение во вторник, 31 мая, приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) республики.

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Отмечается, что цены утвердили на основе расчетов, которые предоставила компания «Молдовагаз». Так, тариф повысится с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) за 1 куб. м газа, включая НДС (8%). В тариф включена закупочная цена в $620 за 1 тыс. куб. м.

25 мая независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш заявил в разговоре с «Известиями», что повышение цен на природный газ имеет для экономики Молдавии крайне негативные последствия, поскольку это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг.

В среду председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания инициировала процедуру увеличения внутренних тарифов на газ в Молдавии. Эта процедура потребовалась, уточнил он, на фоне роста закупочной цены природного газа и увеличения суммы тарифных отклонений. Так, с 1 июня 2022 года тариф для бытовых потребителей может вырасти с 14 леев до 22,2 лея ($1,1) за 1 тыс. куб. м без НДС.

В то же время 23 мая стало известно, что правительство Молдавии помогло газораспределительной компании «Молдовагаз» расплатиться за российский газ в мае, купив у нее резервный объем голубого топлива.

Ранее, 27 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

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