Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составит $700 млн

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на сумму $700 млн. Об этом 31 мая сообщил представитель Белого дома в ходе брифинга.

«Это пакет на $700 млн», — приводит его слова Newsweek.

Представитель Белого дома отметил, что таким образом Штаты хотят обеспечить Украине наличие средств самообороны. При этом Вашингтон не призывает Киев наносить удары по российским территориям. Чиновник отметил: украинская сторона заверила, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) не будут применяться против целей, находящихся в России.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву РСЗО с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом американские ракеты смогут удвоить дальность удара Вооруженных сил Украины. Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить вглубь РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

26 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов со стороны Украины по территории России, особенно далеких от российско-украинской границы населенных пунктов.

Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

МИД РФ неоднократно призывал перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»