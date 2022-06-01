Москва возглавила рейтинг популярных городов РФ для летнего отдыха с детьми

Москва возглавила рейтинг самых популярных городов России для летнего отдыха с детьми. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, 21,6% семьей с детьми забронировали авиабилеты в Москву в период с 1 июня по 31 августа. Отмечается, что спрос на авиабилеты в столицу за последний год увеличился на 7%. На втором месте в рейтинге находится Сочи с 18,1% бронирований (за год направление стало популярнее на 56%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, билеты в город на летний отдых забронировали 8,8% семей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, 6,2% семей забронировали авиаперелеты в Махачкалу, в Симферополь собрались полететь 4,1% семей, в Минеральные Воды — 3,7%, Калининград — 3,3%, Уфу — 2,5%.

Среди зарубежных стран лидирует Армения — доля направления составляет 25%.

31 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» отметили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

28 апреля руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. По словам главы ведомства, принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения.

7 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Чернышенко подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.