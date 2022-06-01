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США поставят новое оружие Киеву

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США окажут дополнительную военную помощь Украине на сумму в $700 млн. В Белом доме заявили, что новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Снаряды для них имеют дальность поражения около 80 км, передает телеканал «Известия». При этом киевские власти пообещали Вашингтону не использовать эти системы для ударов по территории России, заявили в Белом доме. Также Украина получит РЛС, противотанковые ракетные комплексы Javelin, вертолеты и автомобили.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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