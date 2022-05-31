Предприниматель в Приамурье ожидает суда за гибель машиниста экскаватора

В Амурской области по обвинению в гибели машиниста экскаватора ожидает суда предприниматель. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что индивидуальный предприниматель проводил берегоукрепительные работы и восстановление дороги Экимчан – поселок Токур. В качестве машиниста экскаватора он привлек работника, у которого отсутствовали права на управление данным видом техники.

25 ноября 2021 года на 5-м км дороги экскаватор опрокинулся. Машинист скончался на месте от полученных травм, пишет ИА PriamurMedia.

Как выяснилось, спецтехника не состояла на учете в регистрирующем органе, спецосмотр не проходила. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину полностью.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.