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МВД РФ начало упрощенный прием в российское гражданство сирот из ДНР и ЛНР

МВД РФ начало упрощенный прием в российское гражданство сирот из ДНР, ЛНР и Украины
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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Министерство внутренних дел (МВД) России начало оформление российского гражданства в упрощенном порядке для детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 31 мая сообщили в ведомстве.

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«Территориальные органы МВД России приступили к реализации указа президента РФ. ‹...› Упрощенный порядок применяется независимо от места их нахождения — на территории Российской Федерации или за ее пределами», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее во вторник детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала о планах российских семей усыновить или взять под опеку детей из Донбасса. Она отметила, что подобные обращения поступают регулярно. И количество таких семей уже превышает 1,2 тыс.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей, помимо жителей Донбасса.

Так, после этого замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. В Херсонской области около 80% жителей хотят получить российское гражданство.

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