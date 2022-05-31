Эксперт оценил инициативу ЦБ по отрицательным ставкам по валютным вкладам юрлиц

Введение отрицательных ставок никоим образом не повлияет на курс рубля. Об этом во вторник, 31 мая, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Объем средств на валютных вкладах слишком небольшой для того, чтобы как-то влиять на курс, к тому же им всё равно управляет ЦБ. <…> Де-факто всё будет просто — деньги со вкладов в результате перекочуют в ячейки или домой в наличной форме, чтобы не платить банку за то, что он хранит средства вкладчика», — сказал «Известиям» Коган.

По его словам, финансовые организации будут спокойно принимать валютные вклады под минимальный процент, стремящийся к нулю.

«Возможно, введение таких ставок на короткой дистанции простимулирует продажу наличной валюты в банки, но существенного влияния на движение курса или количество наличных долларов и евро в банках всё равно не окажет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что отрицательные ставки по валютным депозитам могут быть введены для юридических лиц. По ее словам, введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц в России не обсуждается.

Из «Обзора финансовой стабильности» ЦБ следует, что создание правовых возможностей устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам в долларах и евро ускорило бы девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов.

Также Юдаева сообщила, что Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами.

Центробанк в марте ограничил кредитным организациям право продажи наличной валюты россиянам. Позже регулятор ослабил ограничения. С 20 мая российские банки имеют право свободно продавать физическим лицам наличную иностранную валюту. Исключение составили евро и доллары.

До 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

В данный период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Как пояснили в ЦБ, рыночный курс на день выдачи считается на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.