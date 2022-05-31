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Uber в нескольких странах отказался перевозить украинских беженцев

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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
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Водители Uber в ряде стали отказываться перевозить украинских беженцев после случившегося на прошлой неделе инцидента в Австрии.

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28 мая издание Heute сообщило, что в Вене произошла драка между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси. По информации издания, конфликт произошел из-за парковочных мест. Тогда местные таксисты попросили водителей неправильно припаркованных автомобилей освободить места. В результате начался конфликт, который перерос в драку. Молодые люди избили таксистов и скрылись с места инцидента. Один пострадавший таксист был доставлен в больницу с травмой головы. Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция организовала проверку.

После этого многие таксисты, работающие в Uber, стали отказываться перевозить украинских беженцев. В соцсетях распространились скриншоты с отказами. Некоторые из них даже начали ставить пометки «никаких украинцев» или «исключительно без украинцев». Так, сейчас такси с помощью этого сервиса не могут заказать себе украинские беженцы в Австрии, Индонезии, Германии.

29 мая австрийский политик, глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене.

Это не единственный подобный случай, в центре которого находятся украинские беженцы. Так, 13 мая четверо украинцев незаконно проникли на принадлежащую россиянам виллу во французской Ницце. Присутствие на вилле посторонних людей заметил друг ее хозяина, который и вызвал полицию. Украинцы были задержаны стражами порядка и помещены под стражу. Злоумышленники утверждали, что знакомы с владельцем виллы и решили поселиться в его доме из-за ситуации на Украине.

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