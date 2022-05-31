iHerb предложил клиентам из РФ варианты возврата денег за недоставленные товары

Американский маркетплейс iHerb сообщил покупателям из России, что не может вернуть им деньги за купленные в феврале товары на их банковские карты. В качестве альтернативы ритейлер предлагает два варианта, следует из сообщений компании, с которыми ознакомились «Известия» во вторник, 31 мая.

Первый вариант — компания может вернуть средства на банковский счет, с которого клиент оплатил товары, но только после того как будет восстановлена обработка международных платежей.



«В настоящий момент сроки восстановления платежей неизвестны», — добавляет ритейлер в письме одному из покупателей. — Сделать межбанковский перевод компания отказывается: «Мы можем осуществить возмещение средств только на карту, которая была использована при оформлении заказа».

Второй вариант предполагает, что интернет-магазин переведет деньги россиянам на их счет в iHerb как вознаграждение, которое можно использовать для покупки новых товаров. Для этого компания переведет рубли в доллары по курсу чуть более 80 рублей за $1.

При этом купленные товары ритейлер пока не сможет доставить в РФ. Покупатель может «использовать данную сумму при оформлении заказа в другую страну, в которую мы осуществляем доставку». Плюс к этому компания не будет аннулировать вознаграждение через 180 дней после начисления. Средства будут доступны на неопределенный срок.

iHerb с 24 февраля перестал принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии «в связи с логистическими проблемами», сообщалось на сайте компании.

После начала операции РФ в Донбассе Евросоюз в марте отключил семь российских банков от SWIFT. Это ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ. В мае ограничения коснулись и Сбербанка. Также платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России.

iHerb является одним из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. Его российское подразделение заработало в 2019 году. В конце августа 2021 года суд Барнаула признал запрещенной в России информацию на сайте iHerb. Роскомнадзор внес сайт компании в реестр запрещенных из-за размещения незаконных товаров.