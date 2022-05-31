Президент Хорватии указал на несостоятельность антироссийских акций

Все рестрикции, которые западные страны до сих пор вводили против России, не привели к ослаблению рубля и российской экономики. Поэтому, как заявил президент Хорватии Зоран Миланович, новые санкции вызовут лишь улыбку у российского лидера Владимира Путина.

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит <спецоперацию>. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — заявил Миланович на конференции в честь дня Загреба 31 мая. Его процитировало хорватское издание Index.hr.

Он также добавил, что теперь нефть и газ будут перенаправлены в другие места, так как спрос остается высоким.

31 мая стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

При этом первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» отметил, что на фоне эмбарго на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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