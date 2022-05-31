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В Совфеде оценили вероятность захвата Польшей территорий Украины

Сенатор Цеков: Польша пользуется глупостью руководства Украины для захвата ее западных земель
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков во вторник, 31 мая, в беседе с «Известиями» оценил вероятность захвата Польшей западных территорий Украины.

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По словам политика, такой исход очень вероятен с учетом истории Польши.

«Польша пользуется моментом, этот момент связан с глупостью нынешнего руководства Украины. Они оторвались от своих корней, они пошли по пути предательства своего прошлого, великих дел своих предков. С учетом нынешнего руководства Украины у Польши появился шанс, и они этим пользуются. То, что они принесут беду на Украину, я не сомневаюсь», — подчеркнул сенатор.

Ранее в этот день секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. По его словам, уже есть признаки того, что Польша переходит к захвату западной части страны.

22 мая стало известно, что президент РФ Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

26 апреля Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.

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