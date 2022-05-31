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Китайские журналисты объявили Россию победителем в битве за рубль

Sina: Россия выиграла раунд оборонительной битвы по защите курса рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия выиграла оборонительную битву по защите курса рубля на фоне многочисленных санкций благодаря грамотным действиям. Об этом 31 мая написало китайское издание Sina.

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«Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что рубль не только восстановил свои утраченные позиции, но и укрепился более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков. Также издание обратило внимание на то, что усиление рубля происходило даже вопреки повышению процентной ставки Федрезерва США.

Ранее, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.

До этого, 25 мая, курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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