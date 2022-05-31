Корреспондент «Известий» показал фуру с телами боевиков на «Азовстали»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал 31 мая, как выглядит рефрижератор, в котором боевики радикальной националистической группировки «Азов» хранили тела погибших военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Вот он тот самый рефрижератор. Это не холодильник, это так называется зона на «Азовстали» в обычном цеху, куда националисты стаскивали тела погибших боевиков. Тут порядка 300 тел. Все в трупных мешках. Здесь запах уже невыносимый, всё начинает разлагаться», — рассказал корреспондент.

Журналист показал на кадрах тот самый фургон, который заполнен завернутыми в черные мешки трупами азовцев.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в подземельях «Азовстали» обнаружен фургон с отключенной системой охлаждения, где хранились 152 тела погибших боевиков. Также во время обследования фургона российские саперы выявили четыре мины, установленные под погибшими.

26 мая корреспондент «Известий» рассказал, что и подвалы «Азовстали» буквально завалены телами умерших украинских боевиков. Их тела просто сваливали в одну кучу в подвалы, где они разлагались в течение всего времени штурма завода.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. При этом в Минобороны РФ предлагали украинским формированиям сдаться еще в середине апреля из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в российском оборонном ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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