РКН запросил у Delivery Club и «Яндекс.Еды» сведения об утечке данных курьеров

У сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда» запрошена детальная информация о возможно произошедшей утечке персональных данных курьеров. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор запросил у компаний детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее появлялась информация о том, что в интернет попали базы с фамилиями, именами, зашифрованными паролями, адресами электронной почты и телефонами курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В сервисе «Яндекс.Еда» сообщили, что служба безопасности компании не фиксировала новых утечек данных.

При этом в Delivery Club подтвердили факт утечки и отметили, что обнаружили ее две недели назад.

«Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

Последние распространившиеся в Сети сообщения об утечке относятся к инциденту от 1 марта, когда в интернете оказались телефоны клиентов и информация об их заказах: состав и время доставки. Утечка не коснулась банковских и платежных данных пользователей, а также логинов и паролей.

В последствии компания была оштрафована на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных.