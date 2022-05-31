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Сервис «Яндекс.Еда» опроверг информацию об утечке данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В сервисе доставки «Яндекс.Еда» сообщили, что служба безопасности компании не фиксировала новых утечек данных. Последние распространившиеся в Сети сообщения об утечке относятся к инциденту от 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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Ранее появлялась информация о том, что в интернет попали базы с фамилиями, именами, зашифрованными паролями, адресами электронной почты и телефонами курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

В компании уточнили, что нынешняя информация — это данные той же утечки, которая произошла 1 марта.

«Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — сообщил представитель компании ТАСС.

Представитель сервиса также уточнил, что с того момента была проведена тщательная проверка систем безопасности и ужесточена политика хранения данных. Также уменьшилось число сотрудников, у которых есть доступ к личным данным пользователей.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. Были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав и время доставки. Утечка не коснулась банковских и платежных данных пользователей, а также логинов и паролей.

21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах.

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