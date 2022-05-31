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Военный эксперт рассказал об условиях нахождения украинских боевиков на «Азовстали»

Военный эксперт Литовкин: на территории «Азовстали» есть и еда, и вода
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе есть и еда, и вода, оставшимся там украинским боевикам есть чем питаться, рассказал во вторник, 31 мая, военный эксперт Виктор Литовкин.

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По его словам, на территории завода есть свалки с продуктами питания, а также технологическая и водопроводная вода.

«Я думаю, что они не голодные, в каких-то нишах этого подземного города еще что-то припрятано, там они это и находят. Народ бродит, территория огромная, там 19 км — это только периметр завода. Но голод не тетка, приходится выходить, так их и обнаруживают», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков.

Накануне бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что в последние дни осады комбината украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды. По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого было много погибших и раненых.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков украинской националистической группировки «Азов».

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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