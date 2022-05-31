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На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин 31 мая сообщил, что на территории завода «Азовсталь» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков.

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«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live».

Накануне бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что в последние дни осады комбината украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды. По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого было много погибших и раненых.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков украинской националистической группировки «Азов».

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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