На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков
Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин 31 мая сообщил, что на территории завода «Азовсталь» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков.
«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live».
Накануне бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что в последние дни осады комбината украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды. По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого было много погибших и раненых.
О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков украинской националистической группировки «Азов».
18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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