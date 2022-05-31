В Госдуме рассказали о последствиях эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Принципиально для РФ ничего не поменяется из-за частичного эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских.

«Принципиально для России ничего не поменяется из-за такого эмбарго, поскольку примерно треть поставок идет по нефтепроводам и 2/3 — морским путем. ЕС при этом понимает, что сам оказывается в сложной ситуации: в европейских странах уже наблюдается высокая инфляция, а к лету все будет только ухудшаться», — подчеркнул он.

Применяя эти санкции, европейцы пытаются уважить президента Украины Владимира Зеленского, а также своих «руководителей из-за океана», отметил парламентарий, добавив, что некоторые все-таки начинают думать о своих гражданах.

«Хочется сказать позитивные слова в адрес руководства Венгрии, Чехии и Словакии, которые остались патриотами своего государства. Они думают о своих гражданах, а не о тех, кто за океаном, так что у них будут максимально дешевые энергоносители», — заключил Ананских.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»