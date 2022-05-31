В МИД РФ заявили о тысяче экстремистских происшествий у российских посольств

Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы текущего года превысило тысячу и продолжает увеличиваться. Об этом во вторник, 31 мая, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши.

Ранее в этот день Иванов рассказал, что в некоторых странах, на территории которых была зафиксирована «повышенная активность русофобских элементов», властями были приняты действия для безопасности сотрудников российских посольств, что предусмотрено международными обязательствами. Однако Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран.

9 мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили дипломатам путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Позже российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ.

25 марта неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России в Эстонии и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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