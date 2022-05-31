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МИД предупредил о предусмотренных для российских дипломатов мерах безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия в настоящий момент не видит причин для эвакуации сотрудников российских посольств из недружественных стран, однако определенные меры в рамках обеспечения безопасности дипломатов предусмотрены. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

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По его словам, в некоторых странах, на территории которых была зафиксирована «повышенная активность русофобских элементов», властями были приняты действия для безопасности сотрудников российских посольств, что предусмотрено международными обязательствами. Однако подобным поведением отметились далеко не все государства.

«Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — отметил Иванов беседе с «РИА Новости».

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса было выслано порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. В конце апреля замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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