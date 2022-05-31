Глава Южной Осетии Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России

В Южной Осетии решено приостановить действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России. Как обосновал свое решение новый президент республики Алан Гаглоев 30 мая, он поддерживает инициативу интеграции, однако считает, что с Москвой для этого нужно предварительно организовать дополнительные консультации.

«Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», — сказано в распоряжении главы республики.



Гаглоев подчеркнул, что решать проблемы Южной Осетии в одностороннем порядке, нарушая при этом законные права и интересы России, недопустимо. В своем решении он опирается на ст. 51 Конституции Республики Южная Осетия и часть вторую ст. 12 конституционного закона Республики Южная Осетия «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия».

Таким образом, своим решением Гаглоев приостановил действие указа бывшего лидера республики Анатолия Бибилова, который, еще находясь на своем посту, распорядился о проведении референдума по вхождению своей республики в состав России.

8 мая, одержав победу на выборах на пост президента Южной Осетии, Гаглоев заявил журналистам, что на посту главы страны будет готов наращивать взаимодействие с Россией. В тот же день бывший глава Южной Осетии признал свое поражение на втором туре президентских выборов и пожелал своему оппоненту удачи на посту лидера страны.

Позже, 13 мая, Бибилов в эфире программы «Соловьев LIVE» сообщил, что референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав России назначен на 17 июля. По его словам, это «не очень трудно сделать» и возможно сделать, не затягивая.

Как прокомментировал данный вопрос 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если серьезно подходить к возможному вхождению Южной Осетии в состав России, то необходима для начала юридическая доработка этой темы.