В Кремле прокомментировали идею вхождения Южной Осетии в состав РФ

Если серьезно подходить к вопросу возможного вхождения Южной Осетии в состав России, то необходима юридическая доработка этой темы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 мая.

«Если серьезно к этому подходить, то юридически нужно всё-таки доработать этот вопрос. Потому что, если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России, то есть юридически это такой некий казус», — заявил Песков.

Он сказал, что если вопрос ставится как об «объединении», то речь идет о создании некоего третьего государства. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что РФ не предпринимает и не предпринимала никаких шагов, которые как-либо связаны с референдумом, обсуждаемым сейчас в Южной Осетии.

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«Конечно, нужно юридически подумать над формулировками. Я уже говорил по этой теме и еще раз повторяю: никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

11 мая недавно занявший пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев назвал условия для референдума о вхождении республики в состав РФ. По его мнению, референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.

13 мая экс-президент республики Анатолий Бибилов заявил, что референдум назначен на 17 июля.

17 мая стало известно, что жители Южной Осетии и России смогут получить двойное гражданство. Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики старше 18 лет.