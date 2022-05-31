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Пентагон назвал переговоры логичным завершением ситуации вокруг Украины

Председатель КНШ Милли назвал переговоры логичным разрешением ситуации на Украине и в Донбассе
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Paul Zinken
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Переговоры конфликтующих сторон могли бы стать логичным и разумным завершением ситуации вокруг Украины. В этой связи Вашингтон предпринимает усилия для решения геополитической проблемы дипломатическим путем, о чем в понедельник, 30 мая, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли.

«Всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации <...> Я думаю, развязка ситуации посредством переговоров стала бы логичным выбором», — отметил американский генерал в эфире телеканала Fox News.

Как указал Милли, со своей стороны министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин поддерживает диалог с российским главой Минобороны Сергеем Шойгу. Параллельно глава Пентагона коммуницирует с главой Генштаба Украины Валерием Герасимовым.

Материал дополняется.

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