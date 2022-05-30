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Военкор «Известий» показал патрулирующие порт Мариуполя «плавающие танки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 30 мая показал артиллерийские катера, которые патрулируют порт Мариуполя.

По словам военкора, такие катера также называют «плавающими танками». На борту таких небольших кораблей находятся как минимум две артиллерийские системы: пушка калибром 76 мм и еще одна установка калибром 25 мм.

«Достаточно простое и эффективное оружие», — подметил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что российские военные корабли приступили к патрулированию акватории порта завода «Азовсталь» в Мариуполе. На кадрах, снятых с борта российского катера, видно суда, которыми военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались заблокировать подходы к этому порту.

Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта
Для этого пришлось провести полное его разминирование

28 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что два коридора действуют для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей, один из них — из порта Мариуполя — функционирует круглосуточно.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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