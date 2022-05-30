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Артиллерийские катера РФ приступили к обходу акватории порта «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные корабли в понедельник, 30 мая, приступили к патрулированию акватории порта завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах, снятых с борта российского корабля, видно суда, которыми военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались заблокировать подходы к этому порту.

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28 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что два коридора действуют для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей, один из них — из порта Мариуполя — функционирует круглосуточно.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов.

20 мая Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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