Минобороны сообщило о коридорах для выхода судов из порта Мариуполя

Два коридора действуют для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей, один из них — из порта Мариуполя — функционирует круглосуточно. Об этом 28 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Черном море ежедневно с 08:00 до 19:00 мск — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили», — отметил он.

В Азовском море круглосуточный коридор действует для выхода из порта Мариуполя. Его протяженность 115 миль и ширина 2 мили в направлении Черного моря.

В портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, добавил Мизинцев.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал он.

По словам Мизинцева, Россия принимает все меры для безопасности гражданского судоходства в акваториях двух морей.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Запада о блокировании иностранных судов российскими военными безосновательны, так как Россия ежедневно открывает морские коридоры в акваториях Черного и Азовского морей. По словам дипломата, два морских гуманитарных коридора открыты ежедневно с 08:00 до 19:00 мск, но Киев отказывается сотрудничать, фактически взяв экипажи судов в заложники.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.